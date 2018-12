Horgenzell verliert das Derby

Das Derby in der Volleyball-Oberliga der Frauen ist am Samstagabend eine klare Angelegenheit für Bad Waldsee gewesen. Beim SV Horgenzell setzte sich der Aufsteiger mit 3:0 (25:20, 25:20, 25:22) durch. Der SVH bleibt mit nur zwei Punkten aus acht Spielen Vorletzter der Oberliga, Bad Waldsee ist nach dem fünften Saisonsieg Fünfter.

Das Spiel begann ausgeglichen, beide Mannschaften punkteten aus einer sicheren Annahme heraus, ohne dass sich eine Mannschaft einen entscheidenden Vorsprung herausspielen konnte. Beim 20:19 gelang es den Bad Waldseerinnen aber, den SVH mit starken Blockaktionen und gefährlichen Aufgaben unter Druck zu setzen. Die TG holte sich den ersten Durchgang mit 25:20.

In der Satzpause appellierte das Horgenzeller Trainerteam an die eigenen Stärken und forderte, die Fehlerquote zu reduzieren. Mit leicht veränderter Aufstellung ging Horgenzell in den zweiten Satz. Bereits bei Stand von 1:4 mussten die SVH-Trainer jedoch die erste Auszeit nehmen, um den Spielfluss der Bad Waldseerinnen zu stoppen. Danach bauten die Horgenzellerinnen aus einer guten Annahme ihr eigenes Spiel besser auf und gestalteten das Spiel lange offen. Am Ende wurde aber durch viele Aufschlagfehler der Spielfluss immer wieder unterbrochen. Auf Horgenzeller Seite schien der Mut zu fehlen, die letzten Punkte gingen an Bad Waldsee und damit auch der zweite Satz mit 25:20.

Im dritten Satz versuchten die SVH-Trainer abermals, durch eine veränderte Aufstellung und positive Worte die Spielerinnen an ihre eigenen Stärken glauben zu lassen. Der SVH fand aber kaum ins Spiel und die TG Bad Waldsee baute sich einen Vorsprung von 10:4 auf. Noch gab Horgenzell zwar nicht auf und kämpfte sich auf 14:15 heran. Mit einer Aufgabenserie spielten sich die Gäste dann aber den entscheidenden Vorsprung heraus. Beim stand von 24:19 hatte die TG fünf Matchbälle. Drei wehrte Horgenzell ab, der vierte wurde von Bad Waldsee zum 25:22 und damit zum 3:0-Sieg genutzt. Trotz der erneuten Niederlage werden die Horgenzellerinnen laut Aussage des Trainers Jürgen Schulz die Hoffnung nicht aufgeben. Am Samstag geht es im letzten Spiel des Jahres zum Tabellenachten TSV G.A. Stuttgart II. Bad Waldsee legt erst im Januar wieder los.

SVH: Edbauer, Grewe, Hodrus, Jehle, Knauf, Klimsa, Kuchelmeister, Lauenroth, Schwandt, Steidele – TG: Weber, Gamrot, Herkommer, Bosch, Schmidinger, Reimer, Majovski, Wollin, Fluhr, Kempter.