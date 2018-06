Horgenzell verbraucht seine Rücklagen

Auf 16 Millionen Euro beläuft sich der Haushalt der Gemeinde Horgenzell im Jahr 2018: Rund zwölf Millionen Euro im Verwaltungs- und rund vier Millionen Euro im Vermögenshaushalt. Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan beschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Volumen des Verwaltungshaushalts um fünf Prozent erhöht, das des Vermögenshaushalts um 22 Prozent. Das hat Kämmerer Kim Curtis Thienst berichtet.

Die größte geplante Investition ist der Neubau des Feuerwehrhauses in Hasenweiler mit 1,6 Millionen Euro. 500 000 Euro soll die Konzeption eines Alten- und Pflegeheims kosten, 217 000 Euro ein neuer Unimog für den Bauhof. Eine weitere größere Ausgabe ist der Kauf von Ökopunkten für 215 000 Euro. 100 000 Euro will die Gemeinde in den Straßenbau stecken.

Finanziert werden soll der Vermögenshaushalt zu einem großen Teil aus der Rücklage der Gemeinde: 600 000 Euro will Kämmerer Thienst entnehmen und die Rücklage damit fast auf die gesetzliche Mindestmenge reduzieren. Außerdem rechnet Thienst mit 540 000 Euro aus dem Verwaltungshaushalt sowie 400 000 Euro aus dem Verkauf von Grundstücken. Zur Finanzierung aller geplanten Ausgaben fehlen rund 2,6 Millionen Euro. Diese Summe will der Kämmerer als Kredit aufnehmen. (elo)