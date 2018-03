Horgenzell unterliegt dem Tabellenführer

Beim starken Tabellenführer der Volleyball-Oberliga, dem MTV Ludwigsburg, ist der SV Horgenzell nicht zum Zug gekommen. Horgenzell musste sich mit 0:3 (18:25, 7:25, 12:25) geschlagen geben.

Dem SV Horgenzell war bewusst, dass beim Tabellenführer Ludwigsburg nur unter optimalen Bedingungen Punkte möglich sein würden. Ersatz- und krankheitsgeschwächt machten sich nur acht SVH-Spielerinnen am Samstag auf den Weg zum MTV Ludwigsburg. Den Gästen war anzumerken, dass sie sich für dieses Spiel viel vorgenommen hatten. Sie starteten gut in den ersten Satz. Durch platzierte Aufschläge von Sarah Kuchelmeister spielten sie sich schnell eine Fünf-Punkte-Führung heraus und hielten diese auch lange. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, bei welchem ein ums andere Mal die Annahme der Ludwigsburgerinnen durch die druckvollen Angaben des SVH unter Druck gesetzt wurden. Der MTV hatte Schwierigkeiten, sein gewohnt angriffsstarkes Spiel aufzuziehen.

Schwacher zweiter Satz

Beim Stand von 16:11 aus Horgenzeller Sicht wendete sich allerdings das Blatt. Nun waren es die Gastgeberinnen, die mit ihren Aufschlägen Druck erzeugten und damit das Spiel des SV Horgenzell durcheinanderbrachten. Es zeigte sich ein völlig anderes Spiel als noch zu Beginn. Den Gästen unter der Leitung von Trainer Frieder Guggolz war es nicht mehr möglich, das Zepter in die Hand zu nehmen und so ging der erste Durchgang doch noch unerwartet deutlich mit 18:25 verloren.

Im zweiten Satz wollte SV Horgenzell wieder an die Stärke des Spielbeginns anknüpfen und druckvoll und aggressiv agieren. Dies erforderte jedoch eine stabile Annahme, um einen geordneten Spielaufbau gewährleisten zu können. Doch eben in der Annahme schien der Wurm drin zu sein. Es wollte nichts mehr gelingen – ein Satz zum Vergessen war die Folge. Direkte Annahmefehler und Ungenauigkeiten führten zu leichten Fehlern, welche von den Ludwigsburgerinnen dankend angenommen wurden. Der Satz ging ganz klar mit 25:7 an den Gastgeber.

So wollten sich die Horgenzellerinnen nicht weiter präsentieren. Es galt, diesen Durchgang schnellstmöglich abzuhaken und sich wieder auf die eigenen Stärken zu besinnen. Der dritte Satz ging zwar ebenfalls verloren, erscheint im Ergebnis allerdings deutlicher, als der Spielverlauf war. Die Gäste waren wieder mutiger und zwangen die Ludwigsburger durch großen Kampfgeist in viele lange Ballwechsel. Die Abwehrreihe des SVH um Libero Melanie Egger kratzte unmöglich scheinende Bälle noch vom Boden und auch am Netz kam es zu spannenden Kämpfen gegen den großen Block des Tabellenführers.

Heimspiel gegen den VfB Ulm

Obwohl sich Horgenzell nicht so deutlich geschlagen geben wollte und zunehmend zu seinem Spiel zurückfand, fehlte eben in diesen langen und kräftezehrenden Ballwechseln häufig das Quäntchen Glück, um den Punkt dann auch zu machen. Letztlich musste auch dieser Satz deutlich mit 12:25 zur 0:3-Niederlage abgegeben werden. Der SV Horgenzell weiß jedoch, dass dies nicht sein Spiel war und er sich deutlich besser präsentieren kann. Nun heißt es, in der kommenden Trainingswoche diese bittere Niederlage abzuschütteln und sich mental wieder frei zu machen, um am Samstag um 18 Uhr zu Hause in der Horgenzeller Turnhalle wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren zu können. Zu Gast ist der Tabellenzweite VfB Ulm.