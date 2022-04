Horgenzell steht in der Relegation um den Aufstieg

Die Volleyballerinnen des SV Horgenzell haben sich in der Landesliga endgültig den zweiten Platz und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation gesichert. Horgenzell gewann beim Tabellendritten SV Pfrondorf mit 3:1 (25:20, 25:14, 25:27, 27:25). Am 23. und 24. April geht es für die Spielerinnen des SVH in Holzgerlingen um den Aufstieg.

In Pfrondorf startete Horgenzell mit druckvollen Aufschlägen und vielen guten Abwehraktionen, die laut Mitteilung den unbedingten Willen zum Sieg signalisierten. Daraus resultierte eine schnelle Führung, die der SVH über einen ausgeglichenen Mittelteil zum 25:20-Satzgewinn nutzen konnte. Mit guten Annahmen, präzisem Zuspiel und druckvollen Angriffen war der zweite Satz eine klare Angelegenheit für Horgenzell (25:14).

Bitter für den SVH war die schwere Knieverletzung von Diagonalangreiferin Svenja Lauenroth am Ende des dritten Durchgangs. Ihre Mitspielerinnen waren in der Folge ein wenig geschockt und gaben den Satz mit 25:27 ab. Der vierte Satz verlief durchweg spannend und ausgeglichen. Mit guten Aufschlägen machte Pfrondorf den SVH-Spielerinnen ordentlich Druck und erarbeitete sich immer wieder einen kleinen Vorsprung bis zum 23:21. Mit viel Abwehrwillen und Angriffsdruck drehte Horgenzell aber doch noch den Satz zum 27:25 und sicherte sich mit dem 3:1-Sieg die drei wichtigen Punkte.

Damit hat das letzte anstehende Spiel in der Landesliga am kommenden Wochenende gegen Dettingen keinen Einfluss mehr auf die Tabelle. Horgenzell kann vom zweiten Platz nicht mehr verdrängt werden.