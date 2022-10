Horgenzell setzt mehr auf nachwachsende Rohstoffe

Die Gemeinde Horgenzell betreibt ein Nahwärmenetz, das Rathaus, Gemeinschaftsschule, Mehrzweckhalle, Sporthalle und Sportheim mit Wärme versorgt. Künftig soll es zum großen Teil mit nachwachsenden Rohstoffen betrieben werden und zusätzlich das neue Baugebiet Häldele II beliefern.

Energie im Netz soll klimafreundlicher werden

Noch arbeitet das Nahwärmenetz für die kommunalen Gebäude in Horgenzell mit zwei Gaskesseln. Nun plant die Gemeinde, mehr klimafreundliche Energieträger einzusetzen: Der Anteil an Biomasse soll künftig mindestens 75 Prozent betragen. Im künftigen Baugebiet Häldele II am südwestlichen Ortsrand von Horgenzell sollen vor allem das geplante Pflegeheim der Stiftung Liebenau und die Mehrfamilienhäuser mitversorgt werden.

Bis jetzt verbraucht das bestehende Nahwärmenetz Gas für rund 800 000 Kilowattstunden pro Jahr. Dieser Gasverbrauch hat 2021 rund 40 000 Euro gekostet, für 2022 rechnet Karsten Jäkel mit Gaskosten von 160 000 Euro. Das hat der Ingenieur der Firma Jäkel Energiemanagement kürzlich dem Horgenzeller Gemeinderat vorgerechnet.

Pflegeheim gehört zu den großen Verbrauchern

Mit den zusätzlichen Großabnehmern im Baugebiet Häldele II wird der Wärmeverbrauch nach seinen Angaben künftig noch kräftig aufgestockt: Das Pflegeheim wird demnach rund 220 000 Kilowattstunden pro Jahr verbrauchen, die Mehrfamilienhäuser rund 215 000 Kilowattstunden. Es lohnt sich also, sich nach kostengünstigeren Alternativen zum Gas umzusehen.

Den Gemeinderäten hat Jäkel mehrere mögliche Nahwärmenetz-Varianten vorgestellt sowie unterschiedliche Trassenverläufe. Dazu hat er jeweils die Investitionskosten und die Fördermöglichkeiten erläutert. Diskutiert wurde im Gemeinderat über eine Holzpellet-Heizanlage ebenso wie über ein Blockheizkraftwerk. Entschieden haben sich die Räte für eine Hackschnitzelanlage, kombiniert mit Gaskessel für Spitzenlastzeiten. Eventuell soll noch Solarthermie dazu kommen.

Ab 2023 soll es neuen Lieferanten geben

Ab sofort läuft ein Teilnahmewettbewerb für Energiedienstleister. Bei der Auswahl des künftigen Wärmelieferanten soll ein Ökologiebonus zum Tragen kommen. Konkret wird es im November: Dann will Ingenieur Jäkel den Gemeinderäten Zahlen präsentieren, so dass der wirtschaftliche Wettbewerb beginnen kann.

Laut Zeitplan will die Gemeinde im April 2023 mit dem ausgewählten Bieter einen Wärmeliefervertrag abschließen. Ab September 2023 soll der Bieter dann die Wärmelieferung für die kommunalen Gebäude im bestehenden Netz übernehmen. Die Netz-Erweiterung auf das neue Baugebiet Häldele II soll Ende August 2024 fertig sein.