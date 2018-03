Horgenzell schafft den Klassenerhalt

Die Volleyballerinnen des SV Horgenzell spielen auch in der kommenden Saison in der Oberliga. Beim TSV Georgii Allianz Stuttgart gewann Horgenzell am Samstag deutlich mit 3:0 (25:9, 25:20, 25:19). Damit ist der Klassenerhalt bereits vor dem letzten Spieltag sicher. Zum Abschluss geht es am Samstag um 18 Uhr zu Hause gegen den VC Baustetten.

Der SVH ging motiviert ins Spiel. Von Anfang an war zu spüren, dass Horgenzell in Stuttgart nichts anbrennen lassen wollte. Entsprechend konzentriert erspielten sich die Horgenzeller Volleyballerinnen bereits zu Beginn des ersten Satzes mit starken Aufschlägen eine 7:1-Führung. Aus einer stabilen Annahme wurde der Vorsprung mit druckvollen und variablen Angriffen ausgebaut, sodass der erste Satz nach einer starken Aufschlagserie von Anja Klimsa mit 25:9 an den SVH ging.

Im zweiten Satz kamen die Stuttgarterinnen besser ins Spiel, aufseiten des SVH schlichen sich vermehrt Unkonzentriertheiten ein. Durch einige Fehler und starke Angriffe des Gegners geriet Horgenzell in Rückstand, besann sich jedoch immer wieder auf die eigenen Stärken und ging beim Stand von 19:18 erstmals in Führung. Mit großem Einsatz und Siegeswillen wurde Punkt für Punkt erkämpft, auch der zweite Satz ging schließlich mit 25:20 an den SV Horgenzell.

Aufschlagserie bringt Sieg

Entschlossen, das Spiel nicht mehr aus der Hand zu geben, erspielte sich der SVH zu Beginn des dritten Satzes eine 4:1-Führung. Doch Stuttgart legte deutlich zu und hatte plötzlich einen 12:8-Vorsprung. Es waren zwei Auszeiten von Horgenzells Trainer Jürgen Schulz notwendig, um die SVH-Spielerinnen wieder zurück in die Partie zu bringen. Stuttgart setzte sich nach den beiden Auszeiten nicht weiter ab. Im Gegenteil: Den Horgenzeller Volleyballerinnen gelang es, Punkt für Punkt aufzuholen, bis es 18:18 stand. Am Ende war es eine Aufschlagserie von Leonie Knauf, die den 25:19-Satz- und damit 3:0-Spielgewinn klarmachte. Damit ist der Klassenerhalt gesichert und die Freude aufseiten der Volleyballerinnen aus Horgenzell war entsprechend groß. Nun kann der Tabellensiebte mit Vorfreude auf das letzte Heimspiel in Horgenzell am Samstag um 18 Uhr gegen den Tabellenvierten VC Baustetten geschaut werden. Dann wollen die Horgenzeller Volleyballerinnen gemeinsam mit dem heimischen Publikum und den vielen Fans einen gelungenen Saisonabschluss feiern.