Horgenzell klettert wieder auf den Relegationsplatz

Die Volleyballerinnen des SV Horgenzell stehen in der Oberliga wieder auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Beim TV Rottenburg gewann der SVH mit 3:0 (26:24, 25:12, 25:22) und zog in der Tabelle wieder am TSV Stuttgart II vorbei auf Rang acht.

Um die Chancen auf den Klassenerhalt zu erhalten, brauchte Horgenzell einen Drei-Punkte-Sieg in Rottenburg. Die SVH-Spielerinnen zeigten sofort, dass sie um jeden Punkt kämpfen würden. Rottenburg stabilisierte sich zwar und führte mit 17:11 und kurz darauf mit 24:20. Doch Horgenzell wehrte die vier Satzbälle ab, schaffte sechs Punkte in Folge und gewann den ersten Satz mit 26:24.

Im zweiten Satz gelang Horgenzell alles – die Folge war der 25:12-Satzgewinn. Im dritten Satz schlichen sich einige Ungenauigkeiten in die SVH-Annahme ein. Rottenburg fand in sein gewohntes Spiel zurück und führte mit 6:3. Mit guten Aktionen der Mittelblockerinnen Yvonne Jehle und Cora Hodrus erzielte Horgenzell wichtige Punkte. Rottenburg hielt aber seine Führung bis zum 21:19. In der Schlussphase war wieder die Entschlossenheit der Horgenzellerinnen zu spüren, alles für den Verbleib in der Oberliga zu investieren. Der SVH gewann den Satz mit 25:22 und holte durch den 3:0-Sieg die drei Punkte. Um den Relegationsplatz aus eigener Kraft zu halten, braucht Horgenzell am Samstag um 18 Uhr gegen den Tabellenzweiten SV Fellbach Punkte, oder Stuttgart darf gegen den Tabellenführer Backnang nicht punkten.

SVH: Edbauer, Grewe, Hodrus, Jehle, Knauf, Klimsa, Lauenroth, Schwandt, Steidele.

TSF Ditzingen - TG Bad Waldsee 3:0 (25:13, 25:21, 25:23) – Für beide Teams ging es tabellarisch um nicht mehr viel. Entsprechend locker hätte die TG ins Spiel gehen können. Es waren jedoch die Gastgeber, die unbekümmert und zunächst fast fehlerlos spielten. Bad Waldsee hingegen fand nicht ins Spiel. Zur Mitte des Satzes zeigte sich das Hauptproblem der Rückrunde. Mit zwei Aufschlagserien setzte sich Ditzingen von 8:7 auf 17:8 ab. Die TG hatte massive Annahmeprobleme, der erste Satz ging deutlich an Ditzingen. Der zweite Durchgang gestaltete sich ähnlich. Zwar stabilisierte sich die TG. Doch die Probleme in der Annahme blieben. So schafften es die Waldseerinnen nicht, ihre Mittelangreifer einzusetzen. Erneut zogen die Gastgeber durch Aufschlagserien davon und gingen mit 21:14 in Führung. Durch eine Aufschlagserie von Cathrin Reimer verkürzte Bad Waldsee auf 21:23, verlor dann aber 21:25.

Auch im dritten Satz lag die TG früh zurück (6:13). Plötzlich gelang es den Waldseerinnen aber, mit risikoreichen Aufschlägen die gegnerische Annahme zu Fehlern zu zwingen. Die TG glich zum 22:22 aus, doch statt des erhofften Satzgewinns gab es ein 23:25 und damit die 0:3-Niederlage. Die TG steht einen Spieltag vor Schluss auf dem sechsten Tabellenplatz. Mit einem Sieg gegen Baustetten könnte Bad Waldsee theoretisch noch Vierter werden.

TG: Reimer, Weber, Kempter, Wollin, Fluhr, Bosch, Herkommer, Majovski, Schmidinger.