Horgenzell ist zurück in der Erfolgsspur

Die Horgenzeller Volleyballerinnen haben am Samstag in der Oberliga einen sehr wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Beim Tabellenvierten TV Rottenburg gewann der SVH mit 3:1 (25:19, 25:21, 22:25, 25:15) und sammelten wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

Nach dem überraschenden Sieg gegen den Tabellenzweiten VfB Ulm am vorherigen Spieltag blickten die Horgenzellerinnen der Partie gegen den TV Rottenburg zuversichtlich entgegen. Es sollte an den Kampfgeist des vorherigen Spiels angeknüpft werden, um so den Abstand zum Verfolger TSV Ellwangen zu vergrößern. Im ersten Satz begannen die SVH-Spielerinnen stark mit einem souveränen Spielaufbau rund um Libero Melanie Egger und setzten mit starken Aufschlägen und Angriffen von Anja Klimsa den Gegner unter Druck. Bis zu einem Spielstand von 19:10 für Horgenzell zeigte Rottenburg wenig Gegenwehr. Doch gefährliche Flatteraufschläge des TVR brachten die Horgenzeller Annahme ins Wackeln, was dazu führte, dass der Vorsprung auf vier Punkte schrumpfte. Durch die Einwechslung von Leonie Knauf gelang es aber, die Annahme zu stabilisieren – Horgenzell gewann den Satz mit 25:19.

Im zweiten Satz zeigten die Rottenburgerinnen deutlich mehr Gegenwehr und setzten mit ihren Aufschlägen die Horgenzeller Annahme unter Druck. Beide Teams spielten auf Augenhöhe mit vielen langen, spannenden Ballwechseln, in denen SVH-Zuspielerin Nadine Teufel ihre Angreiferinnen gezielt in Szene setzte. Diesen Durchgang gewann Horgenzell mit einer guten Blockarbeit und gezielten harten Angriffen von Carina Steidele und Anke Hoffmann mit 25:21.

Der dritte Satz war geprägt durch eine sehr gute Abwehrarbeit beider Mannschaften. Viele Bälle wurden in letzter Sekunde vom Boden gekratzt. Diese Ausgeglichenheit spiegelte sich auch im Spielstand wider. Jedoch gelang es den Horgenzellerinnen ab einem Spielstand von 19:15 nicht mehr, die entscheidenden Punkte zu gewinnen, wodurch der TVR diesen dritten Satz mit 25:22 für sich entschied.

Samstag Duell gegen Ellwangen

Im vierten Satz starteten die SVH-Damen mit neuem Elan und waren gewillt, die drei Punkte nicht mehr aus der Hand zu geben. Das Blocktraining der vergangenen Wochen zeigte Früchte, Yvonne Jehle ließ den Gegnerinnen mit ihrem starken Block kein Vorbeikommen. Ab einem Spielstand von 16:11 kam von den Rottenburgerinnen nur noch wenig Gegenwehr. Folglich gewann der SVH souverän diesen vierten Satz und somit auch das Spiel mit 3:1. Beim nächsten Heimspiel am Samstag, 10. März, um 16 Uhr gegen den TSV Ellwangen kann sich der SV Horgenzell weitere wichtige Punkte für den Klassenerhalt in der Oberliga sichern.