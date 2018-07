Horgenzell hat wieder eine Tankstelle

Zehn Zapfstellen und ein Shop mit Bistro: Seit Freitag kann in der Gemeinde wieder getankt werden. Die frühere Tankstelle in Wolketsweiler ist seit dem Frühjahr geschlossen. Betreiber der neuen Tankstelle in Gossetsweiler an der L 288 ist die BAG Raiffeisen.

„Zu einer funktionierenden Infrastruktur in der Gemeinde gehört eine Tankstelle“, sagt Bürgermeister Volker Restle. Über die Neueröffnung in Gossetsweiler sei er „froh und dankbar“, die Gemeinde habe den Bauantrag gern unterstützt. Die neue Tankstelle der Raiffeisen Bezug und Absatz-Genossenschaft Bad Waldsee (BAG) hat zehn Zapfstellen und dazu 80 Quadratmeter Verkaufsraum mit Bistro, Backwaren, Zeitschriften, Zigarretten, Getränken und Autozubehör.

Passend zum Neubau ist auch das Lagerhaus der BAG hinter der Tankstelle renoviert worden. Vom Verkaufsraum der Tankstelle führt eine Tür direkt in den Agrarmarkt mit landwirtschaftlichem Bedarf und Baustoffen. Durch diese Tür ziehen seit Freitag auch Wärme und Kaffeeduft vom Tankstellen-Shop an seinen Arbeitsplatz, berichtet Otto Fäßler vom Agrarmarkt. Die neue Tankstelle werde sehr gut angenommen, sagt Fäßler. Schon früh morgens würden Handwerker im Bistro ihr Vesper kaufen.

Der Standort in Gossetsweiler sei für eine Tankstelle ideal, sagt Bürgermeister Restle. Denn mit 8000 Fahrzeugen am Tag sei die L 288 ebenso stark befahren wie die B 32 zwischen Weingarten und Altshausen. An der neuen Tankstelle arbeiten zwei Vollzeit- und vier Aushilfskräfte. Im Warengeschäft dahinter sind nach wie vor fünf Vollzeit- und zwei Teilzeitkräfte beschäftigt.

Den Agrarmarkt hat die BAG seit dem Jahr 2005 von der Raiffeisenbank Ravensburg gepachtet. In die neue Tankstelle hat die Genossenschaft rund 800 000 Euro investiert, sagt Vorstand Paul Linz. Parallel dazu hat die Bank rund 100 000 Euro in das verpachtete Gebäude des Agrarmarkts gesteckt, berichtet Helmut Widmann, Vorstand der Raiffeisenbank Ravensburg und zugleich Aufsichtsrat der BAG. Die Investitionen seien für die nächsten Jahrzehnte sehr gut angelegt, sagen die beiden Vorstände.

Die Tankstelle in Gossetsweiler ist montags bis samstags von 6 bis 20 Uhr und sonntags von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Am Tankautomat kann rund um die Uhr getankt werden. (elo)