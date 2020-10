Horgenzell feiern Saisonbeginn mit zwei Siegen

Beim ersten Landesligaspieltag der Saison 2020/21 haben die Volleyballerinnen des SV Horgenzell zwei Siege bejubeln können. Mit 3:2 (20:25, 25:14, 25:19, 21:25, 15:8) gewann Horgenzell zu Hause gegen den TSV Eningen, anschließend gab es ein 3:1 (25:19, 22:25, 25:17, 25:17) gegen den SV Pfrondorf. Der Auftakt für die Volleyballerinnen in eigener Halle ist damit also geglückt.

SV Horgenzell – TSV Eningen: Im ersten Spiel gegen den TSV Eningen fand Horgenzell nur schwer ins Spiel und es wurde schnell deutlich, dass die kampfstarke und zugleich ungewöhnliche Spielart der Gegnerinnen eine Herausforderung werden würde. Das Spiel der Gastgeberinnen hatte laut Mitteilung in vielen Phasen zu wenig Konstanz, sodass die technische und taktische Überlegenheit nicht genutzt werden konnte und sich ein ausgeglichenes Spiel entwickelte. Beide Mannschaften sicherten sich in meist umkämpften Ballwechseln jeweils zwei Sätze. Daher musste in dieser Begegnung der Tiebreak entscheiden. Es war klar, dass die Horgenzellerinnen sich nun wenigstens zwei der möglichen drei Punkte holen wollten. Mit diesem Plan bauten die SVH-Volleyballerinnen stabil ihr Spiel auf und gewannen den Tiebreak souverän mit 15:8.

SV Horgenzell – SV Pfrondorf: Im zweiten Spiel stand dem SV Horgenzell der Bezirksligaaufsteiger der vergangenen Saison, der SV Pfrondorf, gegenüber. Voller Motivation und Spielfreude kämpften beide Mannschaften in teils sehr langen Ballwechseln um jeden Punkt. Den Spielerinnen des SV Horgenzell gelang es besser als in der ersten Begegnung, konstant zu spielen. Durch einen stabilen Spielaufbau setzten die SVH-Angreiferinnen den Gegner oft unter Druck, häufig erzielte Horgenzell sogar direkte Punkte. So gewann der SV Horgenzell am Ende verdient mit 3:1. Diese noch recht inkonstante, aber letztlich ausreichende Leistung zeigte deutlich, woran beim SVH in den kommenden Wochen noch vermehrt gearbeitet werden muss. Dennoch durften sich die Horgenzellerinnen natürlich über den erfolgreichen Saisonstart mit zwei Siege freuen.

Mit den ersten fünf Punkten der Saison steht der SV Horgenzell vorerst auf dem zweiten Tabellenplatz und kann selbstbewusst zum nächsten Spieltag in zwei Wochen reisen. Am Samstag, 17. Oktober (13 Uhr), geht es für die SV-Spielerinnen zur TSG Eislingen.