Horgenzell erhält Zuschuss für den Breitbandausbau

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat neue Förderbescheide für den Breitbandausbau verschickt. Nach Horgenzell fließen mehr als 3,026 Millionen Euro, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundestagsabgeordneten Axel Müller (CDU).

In Horgenzell werde ein Vollausbau bis in die Wohnungen, also „Fibre to the home“, kurz FTTH, realisiert. Das heißt, dass Gebiete, die derzeit eine Internetbandbreite unter 30 Mbit/s aufweisen und „weiße Flecken“ genannt werden, an das Gigabitnetzwerk angeschlossen werden. Mit Glasfaserkabel soll hier in Zukunft eine Bandbreite von bis zu 1 Gigabit erreicht werden. Der Bund beteiligt sich laut Pressemitteilung mit 50 Prozent an den Gesamtkosten in Höhe von knapp 6,053 Millionen Euro.

Volker Restle, Bürgermeister von Horgenzell, ist sehr froh, dass die Förderzusage jetzt vorliegt: „Insbesondere die Schulschließungen aufgrund der Corona-Pandemie haben gezeigt, dass vieles, wie zum Beispiel der Unterricht von zu Hause, ohne schnelles Internet schwierig ist. Je schneller der Ausbau realisiert werden kann, umso schneller profitieren alle davon.“ Nach der Förderzusage folgen nun auch die Ausschreibungen der Ingenieurs-Dienstleistungen, der Bauleistung und die weitere Planung. Voraussichtlich bis zum Jahresende 2024 wird der Breitbandausbau in Horgenzell abgeschlossen sein.