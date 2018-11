Horgenzell bleibt in der Oberliga sieglos

Der SV Horgenzell hat in der Volleyball-Oberliga der Frauen die vierte Niederlage im vierten Spiel kassiert. Der SVH verlor zu Hause gegen die TSF Ditzingen mit 1:3 (24:26, 19:25, 25:20, 13:25).

Der schlechte Saisonstart steckte zu Beginn des ersten Satzes wohl in den Köpfen der SVH-Spielerinnen. So war es nicht verwunderlich, dass die ersten sechs Punkte nach starken Blockaktionen an Ditzingen gingen. Sofort musste Horgenzells Trainer Jürgen Schulz eine Auszeit nehmen. Nun hieß es, sich frei zu spielen. Dies gelang in kleinen Schritten mit sehenswerten Angriffs- und Abwehraktionen. Auch die Annahme, das Horgenzeller Sorgenkind der vergangenen Spiele, hatte sich nach dem intensiven Training der vergangenen Wochen stabilisiert. Beim 17:16 ging Horgenzell das erste Mal in Führung. In der Folge entwickelte sich ein enges Duell, das der SVH knapp mit 24:26 verlor.

Trotz des Satzverlustes war jedoch klar: Ein Sieg für Horgenzell war möglich. Der zweite Durchgang begann ausgeglichen. Beim Stand von 6:6 stellten sich auf Horgenzeller Seite jedoch unerwartete Abstimmungsprobleme ein. Auch Umstellungen konnten dies nicht beheben. Nun zeigte sich, dass noch nicht alle Abläufe im neu zusammengestellten Team vertraut sind. Dadurch kippte der Satz, Horgenzell verlor trotz großem Kampfgeist mit 19:25. Das SVH-Trainergespann Schulz/Guggolz entschied sich im dritten Satz für länger erprobte Konstellationen. Dies führte wieder zu einem Spiel auf Augenhöhe. Gegen Ende des Satzes bewies die junge Svenja Lauenroth starke Nerven und machte mit einer Aufschlagserie aus einem Rückstand einen Vorsprung. Den ließ sich Horgenzell nicht mehr aus der Hand nehmen und siegte mit 25:20.

Einbruch im vierten Satz

Mit einer 8:5-Führung startete auch der vierte Satz vielversprechend. Aus unerklärlichen Gründen brachen jedoch Spielfluss und Spielfreude beim Stand von 9:9 jäh in sich zusammen. Auch Wechsel bewirkten keine Wiederbelebung. Der Satz wurde weit unter Niveau zu schnell und zu deutlich mit 13:25 an Ditzingen verschenkt. Positiv festzuhalten bleibt, dass bei Horgenzell trotz der vierten Niederlage ein Trend in die richtige Richtung erkennbar war. Am Mittwoch will der SVH im Verbandspokalspiel gegen den Ligakonkurrenten TG Bad Waldsee darauf aufbauen. Spielbeginn ist um 20 Uhr in Horgenzell.