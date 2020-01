Horgenzell bekommt ein erstes Tiny House

Von Schwäbische Zeitung

Eine 64-Jährige ist am Dienstagnachmittag in einem Wohnhaus in der Innenstadt von Bad Saulgau bei einer tätlichen Auseinandersetzung durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Das teilen die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Ravensburg mit.

Hausbewohner wurden gegen 14.40 Uhr durch Hilferufe auf die Verletzte aufmerksam. Sie fanden die Frau stark blutend im Kellergeschoss und verständigten Rettungsdienst sowie Polizei.