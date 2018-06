Horgenzell arbeitet an neuen Bauplätzen

Derzeit hat die Gemeinde Horgenzell keine Bauplätze zu verkaufen. Sie arbeitet jedoch an zwei neuen Baugebieten: „Moosgatter“ in Hasenweiler und „Kreuzbreite“ in Zogenweiler. Kürzlich standen die Bebauungspläne auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Bürgermeister Volker Restle rechnet damit, dass die Pläne im Herbst fertig werden. Im Frühjahr sollen die Erschließungsarbeiten beginnen. Der Bürgermeister schätzt, dass Interessenten sich vielleicht noch vor Weihnachten um einen Bauplatz bewerben können. (elo)