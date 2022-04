Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Beträchtlich dürfte der Sachschaden nach Mitteilung der Polizei aufgefallen sein, der am Dienstag gegen 15 Uhr in der Alten Poststraße bei einem Verkehrsunfall entstanden ist. Eine 60 Jahre alte VW-Lenkerin wollte wegen einer Straßensperrung wenden und fuhr dazu in eine Seitenstraße. Beim Abbiegen übersah sie den Mercedes einer entgegenkommenden 58-Jährigen. Durch die Kollision entstand an den beiden Autos ein Schaden, der auf über 18 000 Euro geschätzt wird. Die Fahrzeuge mussten nach der Kollision von einem Abschleppdienst vom Unfallort entfernt werden.