Einen Gesamtsachschaden von rund 14 000 Euro hat ein 58-jähriger Citroen-Lenker bei einem Verkehrsunfall verursacht, der sich am Donnerstag gegen 17 Uhr in Hasenweiler ereignete. Der 58-Jährige fuhr auf der Straße „Herrengässle“ in Richtung Landesstraße 288, bog in diese ein und übersah hierbei einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 48-jährigen VW-Fahrer.