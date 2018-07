Hasenweiler Kindergarten: Bürger sollen mitreden

Sanierung oder Neubau? Wie es mit dem Kindergarten in Hasenweiler weitergeht, ist noch nicht entschieden. Architekt Martin Holzner hat erste Entwürfe für beide Varianten vorgelegt. Das hat Bürgermeister Volker Restle kürzlich im Horgenzeller Gemeinderat berichtet. Am Donnerstag, 19. Juli, will Restle die Bürger zu einer Informationsveranstaltung einladen, bei der sie mit den Gemeinderäten über die Frage „Sanierung oder Neubau“ diskutieren können. Die Entscheidung wird der Gemeinderat dann voraussichtlich im September treffen.