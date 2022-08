Handfester Streit um Mobiltelefon

Polizei und Rettungskräfte sind am frühen Montag in die Straße „Am Tobel“ ausgerückt, nachdem sich hier zwei Männer um ein Handy geschlagen haben. Ein 20-Jähriger soll laut Polizeibericht kurz nach fünf Uhr das Mobiltelefon eines mit ihm in einer Wohngemeinschaft lebenden 28-Jährigen eingesteckt haben. Als dieser das Handy von dem vermeintlichen Dieb zurückforderte, griff der Jüngere den 28-Jährigen an und schlug mehrfach auf ihn ein. Er wurde dabei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Bei einer Durchsuchung des vermeintlichen Diebes fanden die Beamten das Handy in dessen Hosentasche. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.