Haller Raumgestaltung ist „Ausbildungs-Ass“

Einer der besten Ausbildungsbetriebe Deutschlands kommt aus der Region: Markus Haller Raumgestaltung in Sattelbach.

Fachkräftemangel und fehlende Auszubildende. Diese Schlagworte sind in aller Munde. Dennoch gibt es auch Ausbildungsbetriebe, die konsequent die Ausbildung verbessern und mit kreativen Lösungen die Fachkräfte von Morgen ausbilden. Die besten von ihnen wurden im November im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin mit dem „Ausbildungs-Ass“-Preis ausgezeichnet.

Die Wirtschaftsjunioren küren mit dem Preis jedes Jahr die kreativsten Ausbildungskonzepte Deutschlands, gemeinsam mit der Inter Versicherungsgruppe, den Junioren des Handwerks und dem Handwerk Magazin. Der Wettbewerb ist mit insgesamt 15.000 Euro dotiert. In Berlin wurden neben den „Ausbildungs-Assen“ 2022 auch die besten Betriebe 2021 und 2020 ausgezeichnet, deren Preisverleihung coronabedingt ausgefallen war. Die Preisträgerinnen und Preisträger des „Ausbildungs-Ass“ engagieren sich auf vielfältige Weise für die Fachkräfte von morgen.

Haller Raumgestaltung wurde mit dem zweiten Platz des deutschlandweiten „Ausbildungs-Ass“ 2021 in der Kategorie Handwerk ausgezeichnet. Neun Auszubildenden im Raumausstatter- sowie Parkettlegerhandwerk werden aktuell bei Haller Raumgestaltung ausgebildet. Der Fachkräftemangel soll so aktiv konterminiert werden. „Wir möchten jungen Menschen die Chance geben, einen handwerklichen Beruf zu erlernen, auf den sie stolz sein können und ihre Fähigkeiten leben dürfen“, so Markus Haller.