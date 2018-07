Gute Laune beim Haslachmühle-Triathlon

Die TSG Wilhelmsdorf und Die Zieglerschen haben den 28. Haslachmühle-Triathlon zwischen dem Hasenweiler See und der Haslachmühle ausgerichtet. 74 Teilnehmer mit geistiger Behinderung aus zehn Einrichtungen oder Angeboten waren am Start. Den Großteil der sportlichen Schüler stellte das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) Haslachmühle. 29 Schüler direkt aus dem SBBZ, vier Schüler aus der Außenklasse Illmensee und zehn Schüler aus dem Haus Palas waren beim Triathlon oder Duathlon dabei.

Gut die Hälfte der Sportler schwammen nach dem Start etwa 40 Meter durch den Hasenweiler See. Danach ging es mit dem Rad auf den fünf Kilometer langen Rundkurs. Die Strecke führte alle Athleten die Rotach flussaufwärts, den Mastenweg wieder zurück und dann an der Rotach entlang zur Haslachmühle. An der kleinen Brücke wurden die Fahrräder den vielen Helfern übergeben und alle Sportler liefen die 500 Meter lange Strecke, unter dem Jubel der Zuschauer, zum Dorfplatz. Den Start zum Triathlon gab Horgenzells Bürgermeister Volker Restle frei. Die Duathleten wurden von Michael Daiber vom Referat Sport beim Kultusministerium auf die Strecke geschickt.

Viele der Schüler aus den anderen SBBZ – Geschwister-Scholl-Schule Weingarten, Kirchbachschule Tübingen, Mariaberg, Paul-Meyle-Schule Heimbronn – sowie von der TSG Reutlingen inklusiv nahmen schon zum wiederholten Male an den Wettkämpfen teil. Auch bei einigen Erwachsenen der Behindertenhilfe Wilhelmsdorf und Haslachmühle stoßen die Wettkämpfe auf Begeisterung. Alle Sportler haben laut Pressemitteilung ihr Bestes gegeben. Bernd Eisenhardt, Michael Stäbler (beide SBBZ Haslachmühle) und Martin Metz von Special Olympics Baden-Württemberg überreichten allen Sportlern Urkunden und Medaillen.

Im Rahmen des Haslachmühle-Triathlons wurden die Urkunden für Schülermentoren übergeben. Michael Daiber, Tilmann Placht, Fortbildungsreferent des Württembergischen Behinderten- und Rehabilitationsverbands, und der Inklusionsmanager von Special Olympics Baden-Württemberg Martin Metz, überreichten die Auszeichnungen.