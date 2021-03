Grüngutcontainer gerät in Brand

Zum Brand eines Containers in Hasenweiler sind die Rettungskräfte in der Nacht auf Freitag kurz nach Mitternacht ausgerückt. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet der Stahlcontainer, der für Grüngutabfälle genutzt wird, in Brand, heißt es im Polizeibericht.

Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen rasch und füllte den Behälter im Anschluss mit Wasser, um eine erneute Entzündung zu verhindern. Personen wurden nicht verletzt, eine Gefahr für benachbarte Gebäude bestand nicht.