Größte Investition ist das Feuerwehrhaus Hasenweiler

Fast zehn Millionen Euro Investitionen hat die Gemeinde Horgenzell für das laufende Jahr geplant. Die Einnahmen, zum Beispiel aus Förderprogrammen, betragen voraussichtlich rund 2,5 Millionen Euro.

Darüber hinaus will die Gemeinde auf ihren Kassenbestand von 2,3 Millionen Euro, weitere Einnahmen von 1,4 Millionen Euro und eine Kreditermächtigung vom Vorjahr über 2,5 Millionen Euro zurückgreifen. Zusätzlich wird Kämmerer Kim Curtis Thienst im laufenden Jahr voraussichtlich einen weiteren Kredit über eine Million Euro brauchen.

Schwerpunkte im Horgenzeller Investitionsprogramm sind der Breitbandausbau und der Straßenbau mit jeweils 1,7 Millionen Euro. Größter Einzelposten ist der Neubau des Feuerwehrhauses in Hasenweiler: Er schlägt 2021 mit 2,1 Millionen Euro zu Buche. Eingeplant ist auch ein neues Löschgruppenfahrzeug für 420 000 Euro. 1,3 Millionen Euro sind im laufenden Jahr für den Kindergarten-Neubau in Hasenweiler eingeplant. Für 375 000 Euro will die Gemeinde in Hasenweiler das Areal des Gasthauses Traube kaufen.