Grüne gründen Ortsverein in Horgenzell

Seit der Europa- und Kommunalwahl im Mai 2019 ist eine Grüne Liste, die sich erstmals zur Wahl stellte, in Fraktionsstärke in den Gemeinderat eingezogen. Nun bereiten Bündnis 90/Die Grünen laut Pressemitteilung die Gründung eines Ortsvereins, um das zunehmende Interesse der Bürgerschaft an grünen Themen politisch abzubilden.

Die Gründungsversammlung soll am Donnerstag, 30. Januar, um 19 Uhr im Seminarraum Biotrain in Horgenzell, In der Au 2, beginnen. Mit dabei sein wird der Baden-Württembergische Minister für Soziales und Integration, Manne Lucha. Eingeladen sind alle Mitglieder, die um Mitnahme ihres Personalausweises gebeten werden, und darüber hinaus alle weiteren Interessenten.