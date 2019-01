Glätteunfall mit Sommerreifen

Noch Sommerreifen sind an einem Auto montiert gewesen, dessen 21-jähriger Fahrer am Mittwochabend gegen 17.10 Uhr einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 8000 Euro in Zogenweiler verursachte. Der junge Mann hatte laut Polizei die K 7973 von Weingarten kommend befahren und an der Kreuzung mit der K 7968 auf der glatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten können, weshalb er mit seinem Auto in den Kreuzungsbereich hineinrutschte und dort mit dem Pkw eines aus Richtung Ortsmitte kommenden 26-jährigen Autofahrers zusammenprallte.