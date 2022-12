Gewässer, Seen und Feuchtgebiete im Klimastress

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eingeladen zu diesem Vortrag am Mittwoch, 23. November, hatte das Grüne Netzwerk Horgenzell. Das Interesse an dem Thema war groß und es fanden sich circa 50 interessierte Personen ein. Der Referent, Albrecht Trautmann, ein ausgewiesener Fachmann auf dem Gebiet, gestaltete den Vortrag sehr anschaulich an Beispielen aus der Region Oberschwaben. Herr Trautmann hat in seinem Vortrag zuerst auf die große Bedeutung und die Funktionen der Gewässer hingewiesen, von Freizeitnutzung über Lebensraum gefährdeter Tier- und Pflanzenarten bis zu Hochwasserrückhalt und die Bedeutung fürs Kleinklima. Anschließend wurden die Probleme aufgezeigt, welche die Gewässer und Feuchtgebiete beeinträchtigen. Zum einen sind das ein erhöhter Nährstoffeintrag und die durch die bereits spürbare Klimaänderung herbeigeführten Phänomene wie die Temperaturerhöhung und die Veränderung der Niederschläge hin zu Starkregen und Trockenperioden im Sommer. Diese Faktoren haben Auswirkungen auf Flora und Fauna. So verschwinden zum Beispiel nach und nach Kälte liebende Fische, Allerweltsarten nehmen dagegen zu. Weiterhin ist ein Sauerstoffmangel zu beobachten. Durch sinkende Sauerstoffgehalte kommt es vermehrt zum Fischsterben. Herr Trautmann hat aber auch aufgezeigt, welche Maßnahmen dringend erforderlich sind, um die Gewässer und Feuchtgebiete in ihrer Funktion zu erhalten. Dazu zählen einfache Maßnahmen wie die Beschattung und Renaturierung von Bächen und das regelmäßige Ablassen von Weihern. Für den Klimaschutz ist die Wiedervernässung der Moore von großer Bedeutung. Im Anschluss an den Vortrag entwickelte sich eine lebhafte Diskussion und es wurden konkrete Maßnahmen für die Gemeinde Horgenzell vorgeschlagen.

Für Interessierte finden sich weiter Informationen zum Aktionsprogramm zu Sanierung Oberschwäbischer Seen auf www.seenprogramm.de