Gemeinde plant Erweiterung ihres Radwegenetzes

Mit der Radweg-Planung in der Gemeinde Horgenzell geht es voran: Jetzt liegt auch die Machbarkeitsstudie für die vierte anvisierte Strecke von Schachen nach Danketsweiler vor. Im Gemeinderat hat Stadtplaner Andreas Nägele vom Ingenieurbüro Mauthe mögliche Trassen entlang der K 8038 vorgestellt.

Dabei sind ihm vor allem zwei Gefahrenpunkte aufgefallen: Der Abzweig der K 7968 Richtung Zogenweiler beim Weiler Görtbild sowie die beiden schlecht einsehbaren, scharfen Kurven in Danketsweiler. Eine seiner Trassenvarianten führt deshalb um die gefährliche Abzweigung nordöstlich herum: in Görtbild in einem Bogen entlang der Häuser.

Für Danketsweiler sieht er zwei Möglichkeiten der sicheren Umfahrung: Nordöstlich Richtung Blümetsweiler und dann an der Kirche vorbei zurück zur K 8038. Oder südwestlich um die Ortschaft herum. Bei dieser Variante müssten die Radler allerdings zunächst bergab und am Ortsende wieder bergauf fahren. Nägele rechnet damit, dass die rund 2,5 Kilometer Radweg um die 3,3 Millionen Euro kosten werden, noch ohne Grunderwerb.

Ortsbaumeister Erath kalkuliert über den Daumen: Ein Kilometer Radweg kostet ungefähr eine Million Euro. Das gelte auch für die anderen drei angestrebten Radwege im Gemeindegebiet: Entlang der L 288 von Ringgenweiler nach Hasenweiler, entlang der L 290 von Wolketsweiler nach Rolgenmoos und an der K 8039 von Gossetsweiler nach Fuchstobel. Für sie liegen die Machbarkeitsstudien bereits vor.

„Bei solchen Summen wird es nicht ohne Förderung gehen“, sagt Erath. Er will sich beim Regierungspräsidium Tübingen und beim Straßenbauamt danach erkundigen. Der Ortsbaumeister ist zuversichtlich, dass er dem Gemeinderat bereits bei der nächsten Sitzung im April Zahlen vorlegen kann. Dann sollen die Räte über das weitere Vorgehen beschließen.