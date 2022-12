Gelungenes Konzert nach zwei Jahren Coronapause

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Coronapause luden das Vororchester „Die Vier“, die Jugendkapelle „Die Vier“ und der Musikverein Hasenweiler am 10. Dezember zu einem Gemeinschaftskonzert in die Festhalle Horgenzell ein.

Eröffnet wurde der Abend von dem Vororchester „Die Vier“ unter der Leitung von Manuela Laufer mit dem Stück „Pomp and Circumstance“. Mit ihrem abwechslungsreichen Programm, das von „Theme from Jurassic Park“ über „Latin Fire“ bis hin zu „Party Rock Anthem“ führte, begeisterten die jungen Musiker die Zuhörer und brachten mit ihrer Zugabe, „Das junge Weihnachtskonzert“, die ganze Festhalle in Weihnachtsstimmung.

Genau so abwechslungsreich ging es mit der Jugendkapelle „Die Vier“, unter der Leitung von Guido Ibele, weiter. Nach einem imposanten Start mit dem „Rock Opening“ setzte die Jugendkapelle ihr Programm mit dem Stück „Voices“ fort. Auch der nächste Titel, „Fredes Theme“ begeisterte die Zuhörer. Mit ihrem vorletzten Stück, „TV-Hits für Kids“ weckte die Jugendkapelle so manche Kindheitserinnerung. Die Jugendkapelle blieb, mit der Titelmelodie „Let It Go“ aus dem Film „Die Eiskönigin“, in der Welt des Film und Fernsehen. Nach begeistertem Applaus gab die Jugendkapelle noch zwei Zugaben zum Besten. Mit „The Bassmen“ und dem Marsch „Carpe Diem“ verabschiedete sich die Jugendkapelle „Die Vier“ von den Zuhörern.

Der Musikverein Hasenweiler eröffnet unter der Leitung von Florian Obinger den dritten Teil des Abends mit dem Titel „Bayern, Burgen, Blasmusik“. Mit dem Stück „Oregon“ von Jacob de Haan wurden die Zuhörer musikalisch auf eine Reise durch den Nordamerikanischen Staat Oregon geführt. Der Musikverein setzte mit dem Medley „American Beauties“ die aufregende Reise durch Amerika fort.

In einer kleinen Verschnaufpause für die Musiker führte Peter Zauner vom Blasmusikkreisverband die Ehrungen durch. 19 Vereinsmitglieder mit insgesamt 375 Jahren Vereinstätigkeit wurden an diesem Konzertabend geehrt. Nach den Ehrungen schritt der Musikverein Hasenweiler mit dem Marsch „Hugo Schaad“ Richtung Ende des musikalischen Abends. Nach Dankesworten von Vorstand Michael Ibele verabschiedete sich der Musikverein Hasenweiler mit dem Medley „80er KULT(tour) 2“. Mit den Zugaben „Ob-la-di Ob-la-da“ von den Beatles und dem Horgenzeller Gemeindemarsch „Schöne Aussichten“ bedankte sich der Musikverein Hasenweiler für den kräftigen Applaus.