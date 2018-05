Während eine 37-jährige Kundin in einem Discount-Markt in der Straße „Am Tobel“ einkaufte, entwendete ein unbekannter Täter am Mittwochvormittag gegen 10.20 Uhr in einem unbeobachteten Moment aus der Jackentasche der Frau deren Geldbeutel mit rund 100 Euro Bargeld. Das teilt die Polizei mit. Die Geldbörse, aus der das Geld entnommen worden war, wurde wenig später an der Kasse abgegeben.

Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in dem Einkaufsmarkt beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, in Verbindung zu setzen.