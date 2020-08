Fortbildung für pflegende Angehörige

Eine neunteilige, kostenfreie Fortbildungsreihe für pflegende Angehörige und ehrenamtlich Betreuende zum Thema „Demenz“ bietet das Fortbildung-Netzwerk Demenz ab dem 21. September montags von 14 bis 17 Uhr im Bürgersaal, Kornstraße 44, in Horgenzell an.

Das Ziel der Veranstaltungsreihe ist laut Pressemitteilung, die Versorgung und die Lebensumstände für Menschen mit Demenz zu verbessern, Fragen zu klären, Angehörige und Betreuende zu stärken und so ein würdevolles Zusammenleben zu ermöglichen. Verschiedene Fachreferenten würden Wissen und alltagstaugliche Hilfe für den Umgang mit Demenz vermitteln. Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung und Platzbestätigung möglich. Anmeldeschluss ist der 15. September. Die Veranstaltungen finden wegen Corona auf Vorbehalt statt. Informationen und die Anmeldung erfolgt über Marion Müller, Telefon 0751 / 7601-2040 (vormittags) oder per Mail an marion.mueller@zfp-zentrum.de.