Erfolgreicher Start des Quartiersprojekts Zogenweiler

Zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern beabsichtigt die Gemeinde Horgenzell das Zentrum der Ortschaft Zogenweiler mit neuen Wohnformen und Nahversorgungsangeboten zu einem Begegnungsort für Jung und Alt aufzuwerten. Bei der Informationsveranstaltung am 31. März in der Mehrzweckhalle Horgenzell konnten sich die engagierten Vertreter aus der Bürgerschaft, des Gemeinderats und der Verwaltung über 150 interessierte Bürger aus Zogenweiler und Umgebung freuen. Zuerst begrüßte Sylvia Dorner als stellvertretende Bürgermeisterin alle Interessierten und schilderte die Sichtweise der Gemeindeverwaltung als Trägerin auf das bevorstehende Projekt. Peter Beck aus Zußdorf, der mit seinem Team zur fachlichen Beratung und Begleitung des Vorhabens gewonnen werden konnte, erläuterte anschließend den Ablauf des Projekts der Bürgerbeteiligung mit Bürgertischen, Exkursion, einem Werkstatt-Tag und das anschließende Handlungskonzept. Die Initiativ- und Begleitgruppe stellte die drei Themen der Bürgertische vor: 1. Gemeinschaft und Begegnung/Treff, 2. Dienstleistung und Nahversorgung sowie 3. Wohnbedarf und Wohnkonzepte. Hierzu wurden Drohnen-Videos vom Gelände und Interviews mit den Bürgern („Was fehlt in Zogenweiler?“) gezeigt. Vertreter aus 15 ortsansässigen Vereinen und Gruppen konnten zudem auf der Bühne begrüßt werden – die Darstellung der Vielfältigkeit des Dorflebens war dabei eines der Highlights des Abends. Zum Thema Wohnen wurde ein Sketch aufgeführt, bei dem „Rosa & Karl“ die Lachmuskeln des Publikums strapazierten. Wer an diesem Abend nicht dabei war, hatte definitiv spätestens hier etwas verpasst.

Prominenter Gast des Abends war Johannes Warth, Ermutiger und Motivator. Durch seine aufgeweckte, mitreißende Art verstand er es, mit Wortspielen und Jonglage das Publikum in der zweiten Hälfte des Abendprogramms grandios zu unterhalten. Sein einstündiges Programm war passend zum Thema Leben auf dem Dorf. Auch er machte es den Anwesenden schmackhaft, aktiv beim Bürgerbeteiligungsprozess mitzuwirken. Die vierköpfige Band „Fasstastischen Bier“ umrahmte die Veranstaltung musikalisch und verbreitete tolle Stimmung. Am 24. April startet der erste Bürgertisch im Pfarrgemeindehaus Zogenweiler. Die Initiativ-und Begleitgruppe hofft auf zahlreiche Teilnahme der Bürger am Prozess. Weitere Infos gibt es auf der Homepage: zogenweiler-aufderhoehe.de.