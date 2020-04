Einbruch im Sportheim Horgenzell

Unbekannte haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt zum Sportheim in Horgenzell verschafft.

Dazu hebelten sie laut Mitteilung der Polizei ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Sportgaststätte sowie ein Büro. Am Montagmorgen bemerkten Reinigungskräfte die Beschädigungen und verständigten die Polizei. Die Polizeibeamten stellten Einbruchspuren an mehreren Türen fest. Das Diebesgut kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend benannt werden. Zeugen, die in der Nacht auf Montag Verdächtiges bei dem Sportheim beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8030 zu melden.