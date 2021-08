Zwischen Montagmittag und Mittwochmittag hat ein Einbrecher versucht in ein Gebäude in Baumgarten bei Horgenzell einzusteigen. Der Täter versuchte, eine Schiebetüre aufzuhebeln. Als ihm dies misslang, ließ er davon ab. Er verursachte einen Schaden an der Tür. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des versuchten Einbruchs. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0751/8033333 erbeten.