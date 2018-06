Ein Riesen-Brass-Festival für Wilhelmskirch

Der Musikverein Wilhelmskirch stellt im August ein neues Brass-Festival auf die Beine. Der Verein konnte sogar die US-amerikanische Youngblood-Brass-Band engagieren – eine der angesagtesten Musikformationen in der Szene. Es werden bis zu 1000 Gäste aus dem ganzen süddeutschen Raum, Österreich und der Schweiz erwartet. Sogar ein Campingplatz wird es in Wilhelmskirch geben.

London, Paris, Brüssel, Wilhelmskirch. So sieht ein kurzer Abschnitt der Europatournee der Youngblood-Brass-Band aus. Ohne zu Übertreiben kann gesagt werden: Diese Band ist in der Blasmusikszene ein richtiger Knaller – vor allem bei jungen Leuten. Denn sie machen moderne Blasmusik mit Funk-, Jazz-, Balkan- und Hip-Hop-Elementen.

Doch wie kommt es, dass eine US-Band, die sonst nur in Metropolen spielt, nach Wilhelmskirch kommt? „Man kann natürlich nicht sagen: Kommt doch bitte nach Wilhelmskirch aufs Dorffest. Da muss man schon einen professionelleren Rahmen haben“, erklärt Frank Brielmaier, der Vorsitzende des Musikvereins. Deshalb haben die Organisatoren dem 14. August einen Festivalrahmen gegeben. Es wird eine eine große Showbühne aufgebaut und Eintrittsbändel ausgeteilt.

Neben der Youngblood-Brass-Band spielen noch weitere fünf Brassbands: da Blechhauf’n XXL aus Österreich (die vor Zusage der US-Stars als Headliner geplant waren), La Paloma Boys, Brasserie, Brassclub und Blechbuben.

Die Freude war groß, als die Youngblood-Brass-Band zugesagt hat. „Ich hab die Band einfach über Facebook angeschrieben und gefragt, ob sie sich vorstellen können, bei uns zu spielen. Nach 48 Stunden kam die Zusage“, berichtet Brielamaier. Danach kam der Kontakt mit der für die Band zuständigen Managementagentur in Zürich zustande und ein Vertrag wurde unterzeichnet. Im Vorfeld richtete der Verein eine professionelle Internetseite (www.bosf-festival.de) ein.

Verein muss einiges stemmen

Für einen Musikverein bedeutet so eine Veranstaltung immer ein gewisses finanzielles Risiko, weil er in Vorleistung gehen muss. Eine Band mit diesem Format kostet zwischen 3000 und 5000 Euro, lässt Brielmaier wissen. Insgesamt koste das Festival etwa 15 000 Euro. „Fast alle jüngeren Vereinsmitglieder haben eine CD der Band. Die sagten uns: Wenn die Youngblood-Brass-Band kommt, ist das Festzelt voll“, so Brielmaier.

Das Organisationsteam wird auch einen Campingplatz mit Sanitäranlagen – nach Vorbild großer Musikfestivals – neben der Festwiese einrichten. Vielleicht ergibt sich dabei noch ein positiver Nebeneffekt, hofft der Vereinsvorsitzende. Am Freitag, 14. August, startet das Festival bereits um 18.30 Uhr. Wenn die Gäste übernachten und am anderen Tag um 14.30 Uhr die Oberschwäbischen Highländgames starten, könnten noch einige Gäste länger in Wilhelmskirch bleiben.

Der Vereinsvorsitzende sieht das Festival und auch schon die Highauch als Werbung für den Verein, für Wilhelmskirch und die Blasmusik. Zwar sei die Region Bodensee-Oberschwaben in vielen Augen Provinz, doch das Niveau, der hier gespielten Blasmusik sei hoch. Und gerade bei jüngeren sei die Musik, so Brielmaier, sehr beliebt. „Da passt so ein Festival gut rein.“

Karten gibt es bereits jetzt zu kaufen. Das Kontingent ist auf maximal 1000 festgelegt. 60 sind bereits verkauft. Ein Ticket kostet im Online-Vorverkauf 19,80 Euro. www.suedfinder.de/ticket.

Das „Brass on Stage“-Festival findet im Rahmen des Dorffestes in Wilhelmskirch statt. Mittlerweile geht dieses vier Tage lang, in diesem Jahr vom Donnerstag, 13., bis Sonntag, 16. August. Am Donnerstag und Sonntag ist traditionelle Blasmusik angesagt. Am Samstag, 14. August, beginnt um 18.30 Uhr das „Brass on Stage“-Festival. Am Freitag sind die mittlerweile überregional bekannten Oberschwäbischen Highländgames angesagt. Bei den Spielen nach schottischem Vorbild sind noch Startplätze frei. Interessierte Zweier-Teams sind willkommen, sich dem Wettkampf zu stellen. Infos und Anmeldungen unter www.highländgames.com.