Drei Hengste für die Deckstation in Zogenweiler

Mit den Hengsten zieht im Frühjahr wieder Leben in der Deckstation in Zogenweiler ein. Pferdewirtschaftsmeister Fabian Hellstern und die Deckhengste haben ihr Quartier bezogen. Das Haupt- und Landgestüt Marbach, der Pferdezuchtverein Ravensburg und die Tierärzte der Tierarztpraxis Gaisbeuren arbeiten eng zusammen und hoffen laut Pressemitteilung, dass am Ende der Decksaison möglichst viele Stuten tragend sind.

Hellstern ist zum ersten Mal in Zogenweiler auf Station, für ihn ist es laut Pferdezuchtverein Ravensburg das erste Mal überhaupt, dass er eine Servicestation betreut und leitet. In der modernen Pferdezucht können Stuten entweder durch den Tierarzt künstlich besamt oder vom Hengst im Natursprung gedeckt werden, heißt es in der Mitteilung. Auf der Servicestation in Zogenweiler ist beides möglich, vorrangig sollen die Stuten jedoch von einem der stationierten Hengste gedeckt werden. In diesem Jahr sind es laut Pferdezuchtverein drei neue „hochkarätige Hengste“ – ein Dressurhengst, ein Springhengst und ein Schwarzwälder Fuchs.

Schön und erfolgreich: Dressurhengst Instertanz

Mit dem Dressurhengst Instertanz kommt laut Mitteilung „ein ganz besonderer Hengst“ nach Zogenweiler. Er sei nicht nur „bildschön, sondern auch hocherfolgreich im Dressursport“, er könne Siege und Platzierungen bis Prix St. Georges Special und Intermédiaire I vorweisen. Aufgrund einer Verletzung könne er nicht mehr im Sport eingesetzt werden, nur daher habe der Hengst vom Haupt- und Landgestüt Marbach erworben werden können, heißt es in der Mitteilung weiter. Er stamme vom Trakehner Hengst Insterburg ab, mütterlicherseits führe er das in Züchterkreisen derzeit sehr begehrte Blut des Ehrentanz II.

Die Züchter von Springpferden müssen sich noch etwas gedulden, der Schimmelhengst Doctor Blue ist noch nicht in Zogenweiler eingetroffen, er muss Anfang April erst noch seinen 14-Tage-Test bestehen, erst dann darf er in den Deckeinsatz, teilt der Pferdezuchtverein Ravensburg weiter mit. Der Hengst sei abstammend von Durango VDL aus einer Mutter von Veron. Erst im Januar sei der Youngster in München gekört worden. Die Körung sei die erste Voraussetzung für den Zuchteinsatz.

Ein kleiner Dunkelfuchs mit 1,54 Meter

Falkenstein ist nach Angaben des Pferdezuchtverein Ravensburg der Dritte im Bunde. Er gehöre der Rasse des Schwarzwälder Kaltblutes an, er sei zweiter Reservesieger der Bundeskaltblutschau 2013. Vater von Falkenstein ist laut Mitteilung Federsee, seine Mutter sei abstammend von Wilderer. Rassetypisch sei Falkenstein ein Dunkelfuchs mit langem hellem Behang, er ist 1,54 Meter groß, also deutlich kleiner als seine beiden Stallgenossen.

Die Hengste werden dem pferdebegeisterten Publikum Ende April in Ravensburg auf dem Pferdemarkt gezeigt und auf einer separaten Hengstvorstellung nochmals interessierten Züchtern vorgestellt.