Diebe stehlen Geldkasse

Eine an einem Selbstbedienungskühlschrank angebrachte Geldkassette haben Diebe zwischen Samstagabend und Montagmorgen gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Die Täter hebelten an dem in Hasenweiler-Einhalden stehenden Kühlschrank die aufgeschraubte Geldkasse weg, in dem sich ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag befunden haben dürfte. Nach den Dieben sucht nun die Polizei Ravensburg, sachdienliche Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 entgegengenommen.