Die Hengste sind wieder auf der Deckstation in Zogenweiler

Jedes Jahr kommen die Hengste aus dem Haupt- und Landgestüt Marbach auf die Deckstation nach Zogenweiler. Es ist eine von vier Deckstationen des Gestüts in Baden-Württemberg außerhalb von Marbach. Dieses Mal sind vier Hengste vor Ort, schreibt der Pferdezuchtverein Ravensburg in einer Pressemitteilung. Der Verein kümmert sich seit vielen Jahren um das Thema. Die ersten Züchter sind mit ihren Stuten bereits auf der Deckstation eingetroffen.

Der neue Servicestationsleiter, Philipp von Esebeck, wird mit den Hengsten Bourbon, Arezzo Gold, Victor und Mendel für die nächsten Monate sein Quartier auf der Deckstation in Zogenweiler beziehen. Alfons Bauhofer, Vorsitzender des Pferdezuchtvereins Ravensburg, freut sich, dass nach dem langen Winter dort endlich wieder Leben einzieht. Für den jungen Philipp von Esebeck ist es das erste Mal, dass er eine Servicestation betreut und leitet, unterstützt wird er dabei vom Pferdezuchtverein und von den Tierärzten der Tierarztpraxis Gaisbeuren.

In der modernen Pferdezucht können Stuten entweder durch den Tierarzt künstlich besamt oder vom Hengst im Natursprung gedeckt werden. Auf der Servicestation in Zogenweiler ist beides möglich, vorrangig sollen die Stuten jedoch von einem der stationierten Hengste gedeckt werden.

Mit dem Dressurhengst Bourbon kommt ein hoch qualitätsvoll gezogener Hengst nach Zogenweiler. Sowohl sein Vater Baccardi als auch sein Muttervater Lissaro waren Bundeschampions. Bourbon selbst verfügt über ausgezeichnete Grundgangarten und eine hervorragende Arbeitseinstellung. Er war bereits siegreich im Turniersport unterwegs.

Die Züchter von Springpferden müssen sich noch etwas gedulden, Arezzo Gold, ist noch nicht in Zogenweiler eingetroffen. Der noch sehr junge Fuchshengst, wird dort erst ab Mitte April in den Deckeinsatz gehen. Der vielversprechende Youngster wurde erst im Januar dieses Jahres in München gekört. Die Körung ist die erste Voraussetzung für den Zuchteinsatz. Arezzo Gold stammt vom international hocherfolgreichen Arezzo VDL ab. Auf der Mutterseite führt er das Blut des ebenso international erfolgreichen C-Indoctro.

Mit den beiden Schwarzwälder Fuchshengsten Victor und Mendel stehen den Züchtern im Oberland ebenfalls zwei qualitätsvolle Hengste für ihre Stuten zur Verfügung. Die beiden Schwergewichte mit den wunderschönen hellen Mähnen waren schon im vergangenen Jahr in Zogenweiler stationiert.