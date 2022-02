Der SV Horgenzell ist wieder Tabellenzweiter

Die Volleyballerinnen des SV Horgenzell haben sich mit zwei Heimsiegen wieder auf den zweiten Tabellenplatz in der Landesliga vorgearbeitet. Der SVH gewann zuerst gegen den TSV Laupheim mit 3:0 (25:14, 25:12, 25:19) und anschließend in einem spannenden Duell mit 3:2 (26:24, 21:25, 25:16, 21:25, 15:12) gegen den Tabellenführer SSV Ulm 1846.

Gegen Laupheim startete Horgenzell laut Mitteilung sehr konzentriert und sicherte sich durch druckvolle Aufschläge und Angriffe den ersten Satz mit 25:14. Mit nochmals verstärktem Angriffsdruck war auch der zweite Satz eine klare Sache für den SVH (25:12). Zwar ließ im dritten Satz die Konsequenz der Horgenzellerinnen etwas nach, doch das 25:19 und damit der 3:0-Sieg nie gefährdet.

Gegen den Tabellenführer fand Horgenzell ebenfalls gut ins Spiel. Jeder Punkt war hart umkämpft, nach einigen spannenden Ballwechseln gewann der SVH den ersten Satz mit 26:24. Der zweite Satz verlief ähnlich spannend. Allerdings gab es auf Horgenzeller Seite nun den einen oder anderen Absprachefehler in der Abwehr und so ging dieser Satz mit 25:21 an Ulm. Im dritten Durchgang lag der SVH früh mit fünf Punkten in Führung. Diese Führung baute Horgenzell aus und sicherte sich den Satz mit 25:16.

Anschließend merkte man den SVH-Spielerinnen aber die körperliche Anstrengung deutlich an. Trotz großer Willensstärke und starkem Kampfgeist verlor Horgenzell den vierten Satz mit 21:25. Im Tiebreak lagen die SVH-Volleyballerinnen schon mit 1:4 und 5:7 zurück, bis zum Seitenwechsel hatten sie aber das Spiel gedreht (8:7). Mit gutem Teamgeist sowie starker Angriffs- und Abwehrleistung gewann Horgenzell den fünften Satz mit 15:12. Mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den TSV Blaustein kann Horgenzell wieder die Tabellenspitze übernehmen.