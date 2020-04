Corona-Ausgangssperre trifft afrikanische Tagelöhner hart – Ein Horgenzeller Verein versucht zu helfen

„Kwizera“ bedeutet Hoffnung, Glaube und Zuversicht in der Landessprache von Ruanda. „Kwizera“ nennt sich auch ein Verein, der gegen die Armut in dem ostafrikanischen Land ankämpft: Mit Mikrokrediten unterstützt er Frauen dabei, sich eine eigene Existenz aufzubauen.

Jetzt, in Zeiten der Corona-Krise, geht es allerdings vor allem darum, die Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen, sagt Vereinsgründerin Kathrin Mugisha (36) aus Horgenzell-Happenweiler. Im Gespräch mit Elke Oberländer berichtet sie, wie dramatisch die Lage in Ruanda derzeit ist.

Gibt es viele Corona-Infizierte in Ruanda?

Mit Stand vom 19. April waren es 144 Infizierte und keine Todesfälle. Das hört sich erst mal nicht schlimm an. Aber die Regierung hat sehr strikte Ausgangssperren verhängt. Die meisten Menschen in unseren Projektgebieten arbeiten als Tagelöhner mit Fahrrad- oder Motorradtaxi, als Ticketverkäufer im Bus, auf den Feldern oder auf Baustellen. Oder sie verkaufen Lebensmittel am Straßenrand.

Diese Jobs sind jetzt alle weggefallen, weil die Leute nicht rausdürfen. Für die ärmere Bevölkerung ist das dramatisch. Die Regierung hat zwar zugesagt, die Bevölkerung mit Essen zu versorgen. Aber diese Hilfe erreicht längst nicht alle. Die Leute leiden Hunger.

Kathrin Mugisha aus Happenweiler (hier mit ihrer jüngsten Tochter Tamiya) setzt auf Mikrokredite als Hilfe zur Selbsthilfe für Frauen in Ruanda. (Foto: Elke Oberländer)

Wie kann der Horgenzeller Verein da helfen?

Wir haben Essenspakete mit fünf Kilo Reis, fünf Kilo Maismehl und fünf Kilo Bohnen an die Frauen aus unserem Projekt verteilt. Wir dachten, das reicht jeweils für ein bis zwei Wochen. Das haben wir über einen Spendenaufruf bei Betterplace.de finanziert. Inzwischen haben wir gesehen, wie groß die Not auch in der Nachbarschaft ist. Und dass unsere Frauen unmöglich das Essen für zwei Wochen aufsparen können, sondern mit den Nachbarn teilen. Deshalb wollen wir die Essensverteilung weiterlaufen lassen – wenn wir genügend Spenden dafür bekommen. Die Ausgangssperre in Ruanda ist bis mindestens Ende April verlängert. Und der Bedarf ist riesig.

Wie funktioniert die Verteilung vor Ort?

Das ist gar nicht so einfach. Unsere Frauen leben weit verstreut in den Dörfern. Unsere Mitarbeiter vor Ort kennen die Frauen und ihre Situation. Wir haben drei Mitarbeiter in Ruanda: den Koordinator, eine Frau, die sich sonst um die Feldarbeiten kümmert, und die Handarbeitslehrerin in unserer Nähschule. Die drei informieren uns auch regelmäßig über die Lage im Land. Bei der Verteilung der Lebensmittel bekommen sie Unterstützung von den örtlichen Behörden.

Sie vergeben Mikrokredite an Frauen. Was machen die Frauen damit?

Eine Kooperative aus fünf Frauen zum Beispiel hat 50 Hühner gekauft und dazu Futter für zwei Monate. Jetzt verkaufen sie die Eier und können damit auch das weitere Futter finanzieren. Andere kaufen Bohnen frisch nach der Ernte und verkaufen sie später wieder, wenn der Preis gestiegen ist.

Wie sind Sie selber auf Ruanda gekommen?

2009 habe ich eine Weltreise gemacht, und in Ruanda hat es mir am besten gefallen. Aber ich habe auch die Armut gesehen. Seit 2010 läuft das Projekt, zunächst mit privatem Geld. 2013 haben wir den Verein gegründet. Mit den Mikrokrediten wollen wir den Frauen die Chance geben, sich selbst einen Weg aus der Armut zu bahnen.