Bürgermeister Restle: Grundbesitzer werden nicht enteignet

Einwohner von Winterbach haben kürzlich die Bürgerfragestunde im Gemeinderat genutzt, um sich nach den Plänen für das Baugebiet Häldele II zu erkundigen. Die Regelung der Zufahrtswege hatte im Gemeinderat und bei den Anwohnern heftige Diskussionen ausgelöst (die SZ berichtete). Prinzipiell würde es reichen, wenn das neue Baugebiet nur über das ältere Baugebiet Häldele I angefahren würde, sagte Bürgermeister Volker Restle auf Nachfrage der Bürger. Aber der Gemeinderat habe eine zweite Zufahrt als sinnvoll erkannt.

Die mögliche Variante am Sportplatz entlang könne ohne Grunderwerb gebaut werden. Ob das auch für die südliche Zufahrt von Winterbach am evangelischen Friedhof vorbei gelte, werde derzeit noch geprüft. Wenn für diese Trasse Grunderwerb nötig sei, werde man auf die Grundbesitzer zugehen, kündigte Restle an. Auf besorgte Nachfragen versicherte er jedoch: „Für eine Baugebietszufahrt ist in Horgenzell noch nie jemand enteignet worden.“ Und wenn der Grundbesitzer nichts hergeben wolle? „Dann wäre die Sache für uns erledigt“, sagt der Bürgermeister.

Bis zum 18. Juni lief die öffentliche Auslegung der Pläne für das neue Baugebiet Häldele II. Restle rechnet damit, dass das künftige Baugebiet in der Gemeinderatssitzung am 28. Juli wieder auf der Tagesordnung steht. „Dann wollen wir einen Knopf dranmachen“. Sprich: Die Räte fällen auch eine Entscheidung über die künftige Zufahrt. Auf der Plattform Open Petition im Internet haben Bürger gefordert, den Naherholungsweg in Richtung Winterbach zu erhalten und zugleich das Verkehrsaufkommen an der Einfahrt ins alte Baugebiet Häldele I nicht weiter zu steigern. Die Petition hat 279 Unterstützer bekommen, davon 210 aus Horgenzell.