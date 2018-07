Blutreitergruppenfeiern gemeinsam

Glauben und gelebte Tradition: Seit 1910 sind die Blutreitergruppen Horgenzell, Wilhelmskirch-Kappel und Ringgenweiler-Pfärrenbach beim Blutritt in Weingarten dabei. Am kommenden Sonntag feiern sie ihr hundertjähriges Bestehen mit Prozession und Festgottesdienst. Ehrengast ist Weihbischof Thomas Maria Renz. Von unserer MitarbeiterinElke Oberländer

Für Franz Reiß ist die Teilnahme am Blutritt eine Frage des Glaubens und auch der Familientradition: Sein Großvater Georg Reiß zählte 1910 zu den Gründungsmitgliedern der Blutreitergruppe Wilhelmskirch. 1955 hat sich ihr die Blutreitergruppe Kappel angeschlossen. Franz Reiß selber war mit 20 Jahren zum ersten Mal dabei. In diesem Jahr ist der 49jährige Schreiner zum 30. Mal mitgeritten, seine siebenjährige Tochter Teresa zum vierten Mal. Seit 1987 ist Reiß Gruppenführer. Rund 30 Reiter folgen ihm zum Blutritt nach Weingarten, zum Georgiritt nach Deggenhausertal-Limpach und zum Blutritt in Bad Wurzach.

Die meisten sind Freizeitreiter, berichtet Reiß. Der älteste ist 73, die jüngste sechs Jahre alt. Ein Drittel der Gruppenmitglieder sind Frauen: In Limpach und Bad Wurzach dürfen sie mitreiten, in Weingarten sind weibliche Teilnehmer nur bei den Ministranten erlaubt. Seit 1990 begleitet der geistliche Studienrat Stefan Schacher die Blutreiter aus Wilhelmskirch-Kappel nach Weingarten. Katholisch müssen die Reiter nicht sein: Gruppenführer Reiß hat auch ein evangelisches Mitglied in seiner Gruppe. Auch Gastreiter waren schon oft dabei – aus Köln, der Schweiz und Polen. Wichtig ist die korrekte Kleidung, sagt Paul Schorrer, seit 2001 Gruppenführer der Blutreiter Horgenzell: Zylinder, Frack, Fliege oder Krawatte, Schärpe, lange schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Die Horgenzeller Gruppe hat 25 aktive Reiter. Seit ihrer Gründung 1910 haben die Horgenzeller eine Chronik geführt. Die hundert Jahre alten Originalbücher sind noch erhalten, berichtet Schorrer. „Die Mitglieder wollen dem Bekenntnis ihres katholischen Glaubens mannhaften und offenen Ausdruck verleihen“, heißt es im Gründungsjahr. 1914 wurde der Blutritt wegen der weltweit kritischen Situation abgesagt. 1922 lehnte die Musikkapelle Horgenzell die Teilnahme am Blutritt ab – wegen schlechter Entlohnung, berichtet die Chronik. 1923 wurden 413 Mark, die die Reitergruppe in der Kasse hatte, durch Inflation wertlos. 1926 einigten sich Blutreiter und Musikkapelle darauf, dass pro Musiker zwei Reichsmark gezahlt wurden. Seit 1933 reiten die Blutreiter aus Horgenzell zusätzlich beim Georgiritt in Deggenhausertal-Limpach mit. 1938 ist die Weingartener Blutreiterprozession wegen Maul- und Klauenseuche ausgefallen. Im zweiten Weltkrieg gab es von 1940 bis 1945 keinen Blutritt. 1946 und 1947 haben die Horgenzeller Blutreiter zu Fuß an den Bittprozessionen in Weingarten teilgenommen. Seit 1985 reiten sie auch beim Blutritt in Bad Wurzach mit, seit 2001 als gemeinsame Gruppe mit den Reitergruppen Hasenweiler, Ringgenweiler-Pfärrenbach und Wilhelmskirch-Kappel.

Seit 50 Jahren dabei

Die Reitergruppe Ringgenweiler-Pfärrenbach feiert ebenfalls ihr hundertjähriges Bestehen. Sie hat zurzeit 25 Mitglieder. Gruppenführer ist seit 1998 Otto Haller. Stolz sind die Reiter von der Gruppe Ringgenweiler-Pfärrenbach auf ihr Mitglied Friedrich Hehle: Er ist seit über 50 Jahren alljährlich beim Blutfreitag dabei. Die meisten Reiter nehmen das erste Mal in jungen Jahren als Ministrant am Blutritt teil. Nachwuchssorgen haben die Reitergruppen offenbar nicht. Für die Gruppenführer Haller, Reiß und Schorrer ist das hundertjährige Bestehen ihrer Blutreitergruppen Zeugnis festen Glaubens und gelebter Tradition. Dazu beigetragen haben auch die Musikkapellen Horgenzell, Wilhelmskirch und Hasenweiler, betonen die drei Gruppenführer.