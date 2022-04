Betrunkener beleidigt nach Unfall Polizisten

In der Ausnüchterungszelle hat der Samstagmorgen für einen 37-Jährigen geendet, der gegen 0.35 Uhr einen Unfall in Horgenzell gebaut hat. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Bei der Kontrolle des 37-jährigen Ford-Fahrers in Höhe der Haslachmühle konnten die Beamten erheblichen Atemalkohol feststellen, heißt es weiter im Polizeibericht.

Der anschließende Atemalkoholtest ergab umgerechnet eine Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen, dabei beleidigte er die eingesetzten Beamten aufs Übelste, so die Polizei. Da das Verhalten des Mannes immer aggressiver geworden sei, musste er in der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers Ravensburg schlafen.