Benefiz-Konzert zugunsten von Menschen mit Behinderung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gemeinsam traten Sieglinde Seifarth (Sopran) und Hans-Peter Schütz (Klavier) zum ersten Mal auf. Beide sind außerdem eng mit der Kirchenmusik verbunden. Frau Seifarth als Chorleiterin in Salem-Beuren, Herr Schütz ist bekannt als Organist in Salem-Heiligenberg. Den zahlreichen Besuchern wurde im Gottesdienstraum Haslachmühle in Horgenzell-Hasenweiler ein hochkarätiges Konzert geboten. H.P. Schütz spielte Klavierstücke von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Clara Schumann und Frederic Chopin. S. Seifarth präsentierte jeweils sechs Lieder von Robert Schumann und Raynaldo Hahn. Bei beiden Musikern spürte man, dass sie es genossen, endlich wieder live vor Publikum auftreten zu können. Der Gesang und die Klaviersoli wurden mit Freude und großer Professionalität vorgetragen – das Publikum war begeistert. Schade, dass der Ohrenschmaus nach 1,5 Stunden schon zu Ende war. Das Konzert wurde zugunsten des Förderkreises Behindertenhilfe der Zieglerschen durchgeführt. Der Förderkreis unterstützt Menschen mit Behinderung. Der Eintritt für das Konzert war frei. Die eingenommenen Spenden kommen den Menschen der Haslachmühle direkt vor Ort zu Gute. Den beiden Musikern ein herzliches Dankeschön.