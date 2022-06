Beim Werkstatt-Tag geht es um die Zukunft Zogrnweilers

In der Gemeinde Horgenzell wurde erstmalig in Form eines Bürgerbeteiligungsprozesses das Leben und Wohnen in und um Zogenweiler unter die Lupe genommen. Hierzu fanden in den vergangenen Monaten „Bürgertische“ statt. Jetzt sind alle Interessierten zu einem Werkstatt-Tag eingeladen.

Dieser Werkstatt-Tag sei ein nächster, wichtiger Schritt im Beteiligungsprozess, schreibt die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung. Er findet am Samstag, 2. Juli, von 9 bis 16.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Horgenzell statt. An diesem Tag werden alle Ideen, Vorschläge, Wünsche und Erwartungen, die bei den „Bürgertischen“ ausgearbeitet wurden, zusammengetragen, priorisiert und in ein Handlungs-Konzept gebracht.

Zum Werkstatt-Tag sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich aktiv einzubringen und mitzugestalten, unabhängig davon, ob sie bereits an den Bürgertischen beteiligt waren oder nicht. Für Verpflegung ist gesorgt.

Zentrale Fragen des Prozesses sind: Wo steht Zogenweiler heute, und wie kann sich der Teilort Zogenweiler dem demografischen Wandel im ländlichen Raum stellen, um aus den damit verbundenen Veränderungen zukunftsorientierte und bereichernde Strukturen im Dorf zu schaffen und wiederzubeleben? Wie kann das „Leben“ im Ort gehalten und gestaltet werden? Welcher Wohnformen bedarf es, um Jung und Alt ein attraktives Leben und Wohnen im Ort zu ermöglichen? Welche Lebensbedingungen sind elementar für ein möglichst langes, selbstbestimmtes Leben im Alter? Welcher Strukturen bedarf es dazu und wie kann eine „echte Ortsmitte“ geschaffen werden?

Diese und viele weitere Fragen wurden bei „Bürgertischen“ erörtert. Je Bürgertisch fanden drei Workshop-Abende statt. Wünsche, Bedarfe und Möglichkeiten für Zogenweiler wurden erarbeitet und zusammengetragen. Bereichert wurden vereinzelte Workshop-Abende durch Impulsvorträge und Präsentationen bereits erfolgreich umgesetzter Praxisbeispiele. Wie brisant die Themen sind, wurde in der intensiven Fragerunde widergespiegelt.

Der Beteiligungsprozess wird durch Peter Beck mit Team professionell begleitet und moderiert. Unterstützt wird er durch eine Steuerungsgruppe die sich aus Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde, des Gemeinderates und der Verwaltung zusammensetzt. Gefördert wird der Prozess durch die Allianz für Beteiligung und unterstützt von der Gemeinde selbst, wie es in der Pressemitteilung heißt.