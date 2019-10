Bauförderung für Familien in Horgenzell

Die Gemeinde Horgenzell fördert wieder Familien, die einen Bauplatz kaufen. Die alte Förderrichtlinie war abgelaufen. Kürzlich hat der Gemeinderat die Verlängerung beschlossen.

Eine Familie mit einem Kind bekommt 3000 Euro, für jedes weitere Kind gibt es 2000 Euro dazu. Josef Bentele regte an, den Betrag zu erhöhen: Immerhin seien die Bauplätze in der Gemeinde inzwischen doppelt so teuer wie damals, als die Förderung eingeführt wurde. Bürgermeister Volker Restle zeigte sich offen für den Vorschlag.

Simone Kienle jedoch sieht „keinen Aufbesserungsdruck“: Immerhin seien die Finanzierungsmöglichkeiten heute ja auch andere als bei Einführung der Förderung. Wilhelm Längle sieht die Sache ebenso: Es handle sich um eine freiwillige Leistung der Gemeinde. „Das darf man nicht am Bauplatzpreis festmachen.“ Seinem Vorschlag, die Förderbeträge in der alten Höhe zu belassen, hat der Gemeinderat zugestimmt.