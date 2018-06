Bauern klagen über Mindestlohn für Arbeiter

Es ist eine scheinbar kleine Zahl, die die Obst- und Gemüsebauern in Oberschwaben auf die Palme bringt: 7,40 Euro. So hoch ist der Mindestlohn, der seit diesem Jahr für die Saisonarbeiter gilt. Für die Bauern bedeutet das weniger Gewinn, zusätzlichen Arbeitsaufwand, und manche überlegen bereits, ihre Produktion in den nächsten Jahren herabzufahren.

Jedes Jahr freut sich jeder auf die Spargelzeit. Überall in der Region stehen am Straßenrand kleine Hütten, die Spargel anbieten, und Schilder verweisen auf die Obst- und Gemüsehöfe. Wer in Richtung Wilhelmsdorf unterwegs ist, wird in Gossetsweiler (kurz vor Horgenzell) zum Hofladen Haller gelotst. Auch hier wird Spargel verkauft, auch hier muss den Saisonarbeitern erstmals der gesetzliche Mindestlohn von 7,40 Euro pro Stunden gezahlt werden.

„Was Schlechteres als der Mindestlohn hätte uns nicht passieren können“, sagt Rolf Haller, Chef des Obsthofs Haller. „Das Problem ist, dass ich für den Spargel nicht mehr Geld bekomme. Die Leute sind nicht bereit, für den Spargel mehr zu bezahlen“, vermutet Haller. Deswegen werde es beim Obsthof Haller keine Preiserhöhungen geben. „Wir haben den gleichen Preis wie im vergangenen Jahr. Zu Beginn der Saison ist er teurer, in der Hauptsaison ist er billiger“, erklärt Haller. Irgendwann könne man mit den niedrigen Preisen von Obst und Gemüse aus dem Ausland nicht mehr mithalten.

Bei ihm machten die Löhne die Hälfte der Produktionskosten aus. „Das heißt, wenn die Löhne um 20 Prozent steigen, müsste ich theoretisch den Endpreis um zehn Prozent oder mehr erhöhen“, sagt Haller.

DGB findet Mindestlohn wichtig

Ähnlich sieht es Joachim Arnegger vom Spargelhof Arnegger in Weiherstobel. „Angebot bestimmt die Nachfrage. So ist das. Und wenn viel Spargel auf dem Markt ist, kann ich nicht mehr Geld verlangen“, sagt Arnegger. Wie Rolf Haller wird er die Spargelpreise nicht erhöhen. Auch er überlegt, falls das Ergebnis in diesem Jahr gravierend schlechter wird, die Produktion herunterzufahren. Das Geschäft müsse ja rentabel sein.

Beim Spargelhof Landerer, der sein Hauptproduktionsfeld bei Staig (Fronreute) hat, will man sich zum Thema Mindestlohn prinzipiell nicht äußern.

Gottfried Christmann, Regionssekretär des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Ravensburg, freut sich über den Mindestlohn und findet es auch richtig, dass er für die Saisonarbeiter gilt. „Die Leute leben ja für eine gewisse Zeit hier und müssen die Lebenshaltungskosten in Deutschland tragen“, sagt Christmann. Außerdem gilt in der Landwirtschaft ein anderer Mindestlohn als die 8,50 Euro. Für diese Branche wurde ein Stufentarifvertrag mit den folgenden Sätzen abgeschlossen: 2015: 7,40 Euro, 2016: 8 Euro und 2017: 8,60 Euro.

Christmann hat keine genauen Daten, welche Stundensätze in der Branche in der Region Bodensee-Oberschwaben bezahlt werden, geht aber davon aus, dass sie deutlich unter dem Niveau von 7,40 Euro liegen. „In Tettnang gab es große Demonstrationen gegen den Mindestlohn. Da gibt es Verdachtsmomente, dass die Löhne in der Branche erheblich niedriger waren“, sagt Christmann.

Ungleichgewicht bei den Arbeitern

Beim Spargelhof Arnegger in Weiherstobel bezahlte man den Saisonarbeitern im vergangenen Jahr sieben Euro die Stunde. „Ich wollte damals den 7,40 Euro etwas entgegenkommen und ausprobieren, ob sich das rechnet. Das ist echt nicht einfach“, sagt Arnegger. Er beschäftigt rund 25 polnische Saisonarbeiter auf seinem Hof. Für die Dokumentation der Arbeitszeiten und des Mindestlohnes musste er zudem eine Person einstellen. Beim Obsthof Haller gab es im vergangenen Jahr noch 6,40 Euro. Er beschäftigt über die Saison verteilt 300 Saisonarbeiter aus Polen, Rumänien und Kroatien.

Rolf Haller und auch Joachim Arnegger ärgert besonders ein Fakt am Mindestlohn. Beide beschäftigen Helfer aus Osteuropa, die das ganze Jahr über auf dem Hof sind. „Diese Arbeiter bezahlen wir bereits mit zehn Euro die Stunde deutlich über dem Mindestlohn. Netto bekommen diese Arbeiter, die qualitativ besser sind und jahrelang schon da sind, weniger“, so Haller.

Das hängt mit den Sozialversicherungsbeiträgen zusammen. Saisonarbeiter, die lediglich für zwei Monate aus Osteuropa zum Spargelstechen, Erdbeerpflücken oder Äpfelernten kommen, sind in dieser Zeit sozialversicherungsfrei und bekommen ihre 7,40 Euro folglich brutto gleich netto. Die anderen Arbeiter, die von den zehn Euro Sozialversicherungsbeiträge bezahlen, bekommen netto nur 6,50 Euro.

Dalibor Jona kommt seit 13 Jahren aus dem kroatischen Slavonski Brod nach Horgenzell, um seinen Verdienst aufzubessern. Er freut sich über seinen Mehrverdienst in diesem Jahr. Schon für 6,40 Euro habe es sich gelohnt, den weiten Weg nach Deutschland auf sich zu nehmen, sagt er. „In Kroatien wird man viel viel schlechter bezahlt“, berichtet er.

Als weitere Folge der höheren Belastung durch den Mindestlohn überlegt Rolf Haller nun, eventuell die Mieten für die Saisonarbeiter zu erhöhen. Die sind nämlich in eigenen oder in angemieteten Wohnungen in der Gegend untergebracht. Die Warmmiete beträgt in diesem Jahr noch 2,50 Euro pro Tag und Person. Das könnte sich im nächsten Jahr ändern.