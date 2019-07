Axel Müller macht eine „Politik auf Achse“

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Müller will mit einer mobilen Bürgersprechstunde, einer sogenannten „Politik auf Achse“, im Laufe der kommenden Wochen und Monate möglichst viele Städte, Gemeinden und Ortschaften in seinem Wahlkreis anfahren.

Dafür hat er sich extra einen Bus gekauft. Ziel ist es laut Mitteilung, mit möglichst vielen Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Am Freitag, 19. Juli, hält Müllers Bus daher von 14 bis 14.45 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Rathaus in Horgenzell, Kornstraße 44, sowie von 15 bis 15.45 Uhr am Rathaus in Blitzenreute, Schwommengasse 2. Interessierte Bürger können dann zu ihm in den Bus steigen und ihre Anliegen auf kurzem Weg „an den Abgeordneten bringen“. Eine Anmeldung zur Sprechstunde ist nicht erforderlich. Zu kleineren Wartezeiten kann es je nach Interesse kommen.