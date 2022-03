Autofahrer verweigern Umweg zum Schutz von Amphibien

Eigentlich ist die Straße am Weiherhof-Weiher bei Horgenzell-Winterbach derzeit für den nächtlichen Verkehr gesperrt. In der Wanderzeit der Amphibien zu ihren Laichplätzen soll so das Leben von Fröschen, Kröten und Molchen geschützt werden. Einige Autofahrer respektieren das offenbar nicht: Die Halbschranken werden regelmäßig umfahren oder zur Seite gestoßen. Jetzt haben Unbekannte eine der Schranken zerstört und in den Weiher geworfen. In einer anderen Nacht haben sie eine Schranke an der benachbarten Feuerstelle verbrannt. Das hat Bürgermeister Volker Restle im Gemeinderat berichtet. Es handle sich um grobe Sachbeschädigung. Die Gemeinde hat Strafanzeige gestellt.

„Krötenwanderung“ steht auf dem Schild. Die Straße ist von 19 Uhr bis 6.30 Uhr gesperrt. Abends wird sie mit Halbschranken geschlossen, morgens wieder geöffnet. An Werktagen rücken morgens Mitarbeiter des Horgenzeller Bauhofs die Absperrung von der Straße. Abeds und am Wochenende kümmern sich ehrenamtliche Helfer um die Halbschranken. Für die Männer und Frauen ist es ein gewohntes Bild, wenn morgens die Schranke umgefahren neben der Straße liegt. Oder wenn in der Wiese daneben tiefe Fahrspuren zu sehen sind.

„Ohne eine fest verankerte, abschließbare Schranke an einer Stelle ohne Umfahrungsmöglichkeit wird das wohl in Winterbach nicht funktionieren“, sagt einer der ehrenamtlichen Helfer. Mehrere seiner Kollegen berichten, dass sie an der Absperrung schon von jungen Autofahrern beschimpft und bedroht worden sind. Eine Frau erzählt, wie sie junge Leute mit Bierkästen im Auto gebeten hat, in den wenigen Wochen der Sperrung Rücksicht auf die Tiere zu nehmen und die ausgeschilderte Umleitung zu benutzen. Die Antwort: Das könnten sie nicht akzeptieren.

Jetzt haben die Übeltäter offenbar eine rote Linie überschritten. Bürgermeister Restle bittet die Bürger um Mithilfe und fordert dazu auf, verdächtige Personen bei der Gemeindeverwaltung, Telefon 07504 / 97 01 60) zu melden.