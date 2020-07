Autofahrer bremst zu spät

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Bettenweiler und Schachen ist am Dienstag eine 24-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden.

Die junge Frau wollte laut Pressemitteilung der Polizei mit ihrem Audi A3 gegen 14.10 Uhr von der K 8038 nach links in Richtung Boscherhof abbiegen. Der Fahrer des nachfolgenden Ford Focus erkannte das zu spät und prallte mit dem Audi zusammen, dessen Fahrerin sich leicht verletzte. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 14 000 Euro.