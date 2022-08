Auto kracht bei Horgenzell gegen einen Strommast

Auf der Kreisstraße 8083 zwischen Zogenweiler und Horgenzell hat es am Sonntagmorgen einen schweren Autounfall gegeben. Wie ein Polizeisprecher berichtet, wollte ein 69-Jähriger gegen 9.50 Uhr ein Wohnwagengespann überholen. Aus noch ungeklärten Gründen kam das Auto des Mannes dabei von der Straße ab und prallte gegen einen Strommast.

Seine beiden 62 und 38 Jahre alten Mitfahrerinnen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann selbst kam mit einem Hubschrauber in die Klinik nach Friedrichshafen, ist aber laut Polizeisprecher nicht lebensgefährlich verletzt.

Beim Überholen ist ein Auto bei Horgenzell von der Straße abgekommen und gegen einen Strommast geprallt. (Foto: David Pichler)

Während der Unfallaufnahme hatte die EnBW den Strom kurzzeitig abgeschaltet, so der Polizeisprecher. Die Straße war demnach am Sonntagvormittag etwa zwei Stunden lang beidseitig gesperrt und ab 12.15 Uhr wieder frei. Den Schaden am Auto beziffert der Sprecher mit etwa 10000 Euro.