Auto überschlägt sich, Fahrer schwer verletzt

Ein schwer verletzter Autofahrer und Schaden in Höhe von 2500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht auf Sonntag um 0.45 Uhr auf der K 7972 zwischen Hasenweiler und Danketsweiler ereignet hat. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, fuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Skodas in Richtung Hasenweiler, als sein Wagen auf einer stark abschüssigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen ein Abwasserrohr stieß, sich überschlug und schließlich auf dem Dach liegen blieb. Der 22-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Der Skoda wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden.